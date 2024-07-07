رفع الرايات الصفراء والخضراء في شواطئ شرق وغرب الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الأحد، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين وزوار المحافظة، وذلك تزامنا مع انطلاق فصل الصيف.

وأقبلت الأسر بصحبة أبنائها على كافة الشواطئ بشرق ووسط المحافظة، للاستمتاع بطقس المدينة الساحلية، وتناول الأطعمة والمشروبات وسط ترقب من مسئولى الشواطئ والمراقبين والعاملين بها لمنع أي حالات للغرق بين المواطنين.

وحرص مسئولو الشواطئ على إجراء جولات ميدانية بالشاطئ، لمتابعة الالتزام من العاملين وفرض التعليمات المنصوص عليها، بالإضافة إلى التشديد على عدم إلقاء القمامة والحفاظ على المظهر الجمالى الشواطئ فى الإسكندرية.

وحرص أهالي المحافظة على الاستمتاع بطقس المدينة الساحلية بكافة الشواطئ واصطحاب المأكولات والمشروبات لقضاء يوم ترفيهي بصحبة أبنائهم، وسط تواجد مسئولي الشواطئ والمراقبين والعاملين بها.

وأكدت إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية فى بيان، أن شواطئ القطاع الشرقي رفعت الرايات الخضراء فيما عدا شاطئ ستانلي وبحرى رفعت رايات صفراء مما يعني توخى الحيطة والحذر أثناء نزول مياه البحر والالتزام بالسباحة داخل المناطق الآمنة المحددة للسباحة.

وأضافت أن شواطئ القطاع الغربي والعجمي رفعت الرايات صفراء نظرا لاتساع المواجهات الساحلية للبحر وارتفاع الأمواج وتم التأكد من تواجد كامل قوة المنفذين ورجال الأبراج، وتراوحت نسب إشغال القطاع الشرقي ما بين 50% إلى 80% بينما كانت نسب إشغال القطاع الغربي 40%.

ونبهت إدارة السياحة والمصايف برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق المصطافين باتباع بعض التعليمات والإرشادات التي منها الإبلاغ عن المطالبة بدفع الاكراميات إلى جانب الاستماع إلى تعليمات فريق الإنقاذ وعمل برج المراقبة حتى لا يتسبب فى حالات غرق.