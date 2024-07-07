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رياضة

رحلة سياحية تتحول لكارثة، تفاصيل غرق قارب يحمل 5 لاعبين من ناد مغربي

اتحاد طنجة
اتحاد طنجة

كشفت تقارير صحفية مغربية عن انقلاب قارب سياحي يقل على متنه 5 لاعبين من نادي اتحاد طنجة المغربي خلال الساعات الماضية.

غرق قارب لاعبي اتحاد طنجة

وأوضحت التقارير أنه تم إنقاذ 3 لاعبين فيما تتواصل الجهود للعثور على اثنين من اللاعبين لا يزالان مفقودين بعد غرق المركب المخصص للترفيه والرحلات السياحية البحرية.

ومن جهته أكد محمد الشرقاوي رئيس نادي اتحاد طنجة، في حديث بالفيديو عبر حسابه على "فيسبوك"، أن لا وفيات مؤكدة حتى اللحظة، لكن لا يزال البحث جاريا عن الثنائي عبد اللطيف أخريف وسلمان الحراق.

ونفى رئيس النادي ما تردد بشأن العثور على جثتي اللاعبين المفقودين.

 

وقال مدرب اتحاد طنجة: "نرجو مراعاة الحالة الصعبة التي تمر بها عائلة اللاعبين المفقودين في الوقت الحالي، وعدم ترويج أي شائعات من قبل بعض المدونين، حتى يتم العثور عليهما على أن يتم الإعلان عن التفاصيل في بيان رسمي".

ووفقا للتقارير، فإن المركب الذي كان على متنه اللاعبون انقلب فجأة، بعد أن جرفه التيار القوي في سواحل مدينة تطوان.

وقال مصدر قريب من الحادثة في تصريحات للصحف المغربية إن اللاعبين الخمسة نزلوا للسباحة  وتركوا المركب؛ ما تسبب في ابتعاده عنهم نتيجة الرياح القوية.

وذكر نقلًا عن شهود عيان كانوا قريبين من مكان الحادثة، أن المركب البحري جرفه التيار بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح القوية، يوم السبت، مضيفة أن أحد اللاعبين نجح في الوصول إلى الشاطئ سباحة.

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