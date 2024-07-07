تعرف على موعد حفل علي الحجار الجديد وأسعار التذاكر

يستعد المطرب الكبير على الحجار لإحياء حفل غنائي جديد بقاعة النهر داخل ساحة ساقية الصاوي الثقافية يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو من الساعة 9 وحتى الحادية عشرة مساءً .

حفل على الحجار

ومن المقرر أن يشدو الحجار بباقة متنوعة من أروع أغانيه القديمة والحديثة التي قدمها خلال مسيرته الفنية الطويلة منها (الشهد والدموع، مسألة مبدأ،علي قد ما حبينا، اتفقنا، ريشة، إسكندراني، تجيش نعيش، في قلب الليل، عارفة، نادني، بوابة الحلواني).

وتبدأ أسعار التذاكر من 320 جنيهًا.





وأحيا الفنان الكبير على الحجار، مؤخرًا، ذكرى رحيل شقيقه الفنان أحمد الحجار فى حفل غنائي كبير بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك تحت شعار "ليلة فى حب الموسيقار الراحل أحمد الحجار" وشاركه الغناء في الحفل نجله أحمد، وقدم الحجار باقة مميزة من أغانيه التى يعشقها الجمهور مثل "اعذرينى، دارى العيون، أنا كنت عيدك، صلينا الفجر فين، الزين"، بالإضافة إلى عدد من أغانى الراحل أحمد الحجار منهم أغنية "عود".