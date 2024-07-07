لطلاب الثانوية العامة، تعرف على برنامج هندسة الميكاترونكس بالسيارات بهندسة المطرية

يعد برنامج هندسة الميكاترونكس بالسيارات بكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، برنامج بنظام الساعات المعتمدة.

تنسيق الجامعات 2024

ويجمع البرنامج بين التخصصات الميكانيكية والكهربائية بكليتي الهندسة بجامعة حلوان، ويعد البرنامج الأول فى الجامعات الحكومية فى مصر فى هذا المجال، ويشمل البرنامج دراسة للسيارات الذكية Intelligent Vehicles، هذا بالإضافة إلى السيارات الكهربائية والمهجنة.

برنامج هندسة الميكاترونكس بالسيارات بكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان

ويقبل البرنامج الطلاب الجدد من الثانوية العامة المقبولين بالكلية أو المقبولين بأى كلية هندسة حكومية، وكذلك الطلاب المنقولين إلى الفرقة الأولى، هذا ويتم الانتهاء من البرنامج الدراسي خلال أربع سنوات بمعدل(١٦٠ ساعة معتمدة )، ويقوم بالتدريس نخبة من أساتذة هندسة السيارات والاتصالات والإلكترونيات والقوى الميكانيكية والتصميم الميكانيكى من كليات الهندسة المختلفة.