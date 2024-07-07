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حوادث

إجراء تحليل مخدرات لسائق دهس ربة منزل بالعجوزة

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بعرض سائق دهس ربة منزل في منطقة العجوزة على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له.

 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

 

وكشفت المعاينة أن السيارة كانت بقيادة حسام، البالغ من العمر 32 عامًا، والمقيم في الفيوم وأثناء قيادة حسام للسيارة، اصطدم بربة المنزل سعاد، البالغة من العمر 57 عامًا، والمقيمة في منطقة الكيت كات مما أدى إلى وفاتها على الفور نتيجة الإصابات البالغة التي لحقت بها.

 

القبض على سائق دهس سيدة في العجوزة

 

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق سيارة دهس ربة منزل، بمنطقة العجوزة، وتم نقل جثة الضحية إلى المستشفى العام بواسطة سيارة الإسعاف.

 


تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بحادث تصادم مروع عند نزلة كوبري أحمد عرابي بمنطقة العجوزة.

 

وانتقل علي الفور المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم العجوزة والقوة المرافقة له، والقي القبض علي المتهم، تولت النيابة العامة التحقيق في الحادث لكشف ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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