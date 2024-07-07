الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إيرادات فيلم "جوازة توكسيك" في رابع أيام عرض بالسينمات المصرية

جوازة توكسيك،فيتو
جوازة توكسيك،فيتو

 حقق فيلم جوازة توكسيك بطولة النجمة ليلى علوي والفنان بيومى فؤاد، أمس الجمعة إيرادات بلغت 309 آلاف و715 جنيها، وذلك في رابع أيام عرضه منذ طرحه بالسينمات المصرية. 

فيلم جوازة توكسيك 

وتدور قصة فيلم جوازة توكسيك حول كريم وفريدة اللذان يريدان الزواج. تتصادم العوالم ببعضها عند التقاء العائلتين. عائلة كريم محافظة ووالداه لا يوافقان على خلفية فريدة الليبرالية المتحررة، فيلجآن إلى سلسلة من الحيل والمقالب المضحكة لإيقاف الزفاف.

يشارك في بطولة في فيلم جوازة توكسيك، كل من الفنان محمد أنور، ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، ملك قورة، هيدي كرم، الراقصة جوهرة، وآخرون.

أغنية فيلم جوازة توكسيك

وكان طرح المطرب ماجد المهندس، أغنيته الجديدة من فيلم جوازة توكسيك، بطولة الفنان محمد أنور، وتعد تلك المرة الأولى له يغني باللهجة المصرية.

وطرح ماجد المهندس أغنية قولوله لو زعلان، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من كلمات كلمات محمد البوغة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجبار.

جاءت كلمات أغنية قولوله لو زعلان، على النحو التالي: قولوله لو زعلان البحر أهو مليان يشرب على قد ما يقدر منه عشان مش ناقصة جنان، قولوله دلعه ده زاد غاوى ليه دلع عناد فى دلع يتحب وغيره بجد يا ناس يتفاتله بلاد، يبعد على قد ما يقدر ألف سلامة مش هسأل فيه يزعل ويجيب ناس تزعل ده الواحد فى اللى مكفيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المطرب ماجد المهندس النجمة ليلى علوي الفنان بيومي فؤاد جوازة توكسيك قصة فيلم جوازة توكسيك فيلم جوازة توكسيك ماجد المهندس ليلي علوي

الأكثر قراءة

أول تحرك برلماني بشأن ملابسات أزمة الراحل أحمد رفعت

6 جنيهات تراجعًا في الفراخ البيضاء، أسعار الدواجن اليوم الأحد

سرقة فيلا وزير سابق في الشيخ زايد

تسبب مشاكل للفقراء، أستاذ أراضي يحذر من زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع

نضال الأحمدية توجه تهديدا لحسام حبيب: إذا ما بيخرس راح اسكتوا بالقوة

أسعار الذهب صباح اليوم الأحد 7 يوليو 2024

زيادة تصل لـ10 جنيهات، أسعار البيض اليوم الأحد 7 يوليو 2024

تعيين أحمد حواس رئيسًا لميناء الإسكندرية وطارق عدلي لـ دمياط

منوعات

المزيد

علماء صينيون يصنعون مادة جديدة لتبريد المنازل

دراسة تحذر: جليد ألاسكا يذوب بوتيرة سريعة

واقعة غريبة، رجل يعض ثعبانا حتى الموت

لا تملك مؤهلات علمية، من هي أنجيلا راينر نائبة رئيس الوزراء البريطاني؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الأحد 7-7-2024

سعر اليورو بالبنك المركزي في بداية تعاملات اليوم الأحد 7-7-2024

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم السبت 6-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 6-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مشوار خالد بو طيب مع الزمالك بعد انتهاء أزمته مع القلعة البيضاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟ الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 7-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 7-7-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية