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رياضة

جوميز يراجع خطة مباراة الإسماعيلي مع لاعبي الزمالك

جوميز
جوميز

يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك محاضرة فنية أخيرة مع اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب مباراة الإسماعيلي استعدادا لمباراة الليلة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي اليوم الأحد على إستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز.

ويشهد تشكيل الزمالك المتوقع العديد من التغييرات خاصة بعد غياب رباعي الأبيض المنضم للمنتخب الأولمبي وهم أحمد سيد زيزو ومحمد شحاتة وحسام عبد المجيد وزياد كمال. 

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي 

في حراسة المرمى: محمد صبحي. 

في خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، أحمد مجدي، سيد عبد الله نيمار. 

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر. 

في خط الهجوم: مصطفى شلبي، إبراهيما نداي، سيف الدين الجزيري. 

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز 

 ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي اليوم الأحد على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي 

وتنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي 

وتضم قائمة الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى:  محمد صبحي - محمود أشرف الشناوي– عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي  – أحمد مجدي – عمر جابر - سيد عبد الله "نيمار - حازم أسامة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا – محمد السيد - عمار ياسر – ترافيس موتيابا  – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف - مهاب ياسر.
خط  الهجوم:  يوسف أوباما - مصطفى شلبي – سيف الجزيري.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز 

ويحتل الزمالك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز ال12 برصيد 31 نقطة. 

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