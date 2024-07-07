الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

الزمالك والاسماعيلي
الزمالك والاسماعيلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي اليوم الأحد على إستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز 

 ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي اليوم الأحد على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي 

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي 

وتضم قائمة الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى:  محمد صبحي - محمود أشرف الشناوي– عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي  – أحمد مجدي – عمر جابر - سيد عبد الله "نيمار - حازم أسامة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا – محمد السيد - عمار ياسر – ترافيس موتيابا  – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف - مهاب ياسر.
خط  الهجوم:  يوسف أوباما - مصطفى شلبي – سيف الجزيري.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز ال12 برصيد 31 نقطة. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك نادي الزمالك الزمالك والاسماعيلي مباراة الزمالك والإسماعيلي الدوري الممتاز الاسماعيلي

مواد متعلقة

أول تعليق من الزمالك بعد نقل أحمد سليمان للمستشفى

أحمد سليمان يجري عملية جراحية عاجلة

شيكابالا وزيزو الأبرز، غيابات بالجملة عن الزمالك أمام الإسماعيلي

جوميز يعلن قائمة الزمالك لمباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز

نقل أحمد سليمان للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

مشوار خالد بو طيب مع الزمالك بعد انتهاء أزمته مع القلعة البيضاء (إنفوجراف)

شيكابالا ينعي أحمد رفعت بكلمات مؤثرة

قبل موقعة الدوري، تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

الأكثر قراءة

أخبار مصر: حسم مصير رغيف الخبز، تفاصيل القبض على حسام حبيب، مفاجأة جديدة بشأن وفاة أحمد رفعت، عمرو موسى يكشف خطة إسرائيل الخبيثة

مظاهرات أمام منازل 18 وزيرا إسرائيليا لإتمام صفقة تبادل الأسرى

تعرف على شروط اندماج بنك مع آخر في القانون

سعر اليورو بالبنك المركزي في بداية تعاملات اليوم الأحد 7-7-2024

حجم تلفيات استوديو حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب بعد مشاجرة فيلا التجمع

"اللعب مع العيال" يحافظ على ترتيبه بالبوكس أوفيس المصري، هذه إيرادات أمس

منة في مسلسل مفترق طرق، رحلة نادين عصام من برامج المواهب إلى التمثيل

تغييرات في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي

منوعات

المزيد

علماء صينيون يصنعون مادة جديدة لتبريد المنازل

دراسة تحذر: جليد ألاسكا يذوب بوتيرة سريعة

واقعة غريبة، رجل يعض ثعبانا حتى الموت

لا تملك مؤهلات علمية، من هي أنجيلا راينر نائبة رئيس الوزراء البريطاني؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الأحد 7-7-2024

سعر اليورو بالبنك المركزي في بداية تعاملات اليوم الأحد 7-7-2024

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم السبت 6-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 6-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مشوار خالد بو طيب مع الزمالك بعد انتهاء أزمته مع القلعة البيضاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 7-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 7-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 7-7-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية