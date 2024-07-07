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رياضة

أكرم عبد المجيد: أشفق على جوميز بسبب الغيابات أمام الإسماعيلي

جوميز مدرب الزمالك،
جوميز مدرب الزمالك، فيتو

أكد أكرم عبد المجيد، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يُعاني من غيابات عديدة قبل مواجهة الإسماعيلي.

وقال عبدالمجيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يعاني من غيابات كثيرة أمام الإسماعيلي، وأشفق على الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لأنه في موقف صعب للغاية".

وأضاف: "مجلس إدارة الزمالك بذل مجهود كبير لحل أزمة القيد ودعم الفريق بصفقات في يناير والأمر كان صعب للغاية ولكن مسئولي القلعة البيضاء نجحوا في حل هذه الأزمة بشكل مميز".

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي ستخوض مباراة الإسماعيلي، المقرر لها اليوم الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي 

وتضم قائمة الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى:  محمد صبحي - محمود أشرف الشناوي– عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي  – أحمد مجدي – عمر جابر - سيد عبد الله "نيمار - حازم أسامة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا – محمد السيد - عمار ياسر – ترافيس موتيابا  – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف - مهاب ياسر.

خط  الهجوم:  يوسف أوباما - مصطفى شلبي – سيف الجزيري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي اليوم الأحد على إستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز 

 ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي اليوم الأحد على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي 

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز ال12 برصيد 31 نقطة. 

 

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