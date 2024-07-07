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محافظات

محافظ قنا يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد

قنا، فيتو
قنا، فيتو

شهد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، الاحتفال الذي أقامته مديرية أوقاف قنا، بمسجد العارف بالله سيدى عبد الرحيم القنائي، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446، حضر الاحتفال الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء حسام حموده السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد صدقي الكومى المستشار العسكرى لمحافظة قنا، والنائب مصطفى محمود والنائب محمد الجبلاوى أعضاء مجلس النواب، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الازهرية بقنا، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية.

آيات من القرآن

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتلى ذلك كلمة للدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف، تناول فيها الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وآثارها في ميلاد الدولة الجديدة، والتى تضمنت بمفاهيمها وركائزها المدينة الفاضلة التى رسخ فيها عدة مبادئ أساسية أولها مبدأ المواطنة، والذى يؤكد أن الجميع متساوين في الحقوق والواجبات، وفي ختام كلمته دعا وكيل وزارة الأوقاف المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر ورئيسها وشعبها، وأن يديم علينا الأمن والأمان، تلتها كلمة فضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا، واختتم الحفل بفقرة من الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ علاء احمد الدندراوي إمام مسجد سعود.

ومن جانبه تبادل محافظ قنا التهاني مع الحاضرين، معبرا عن خالص تهانيه القلبية للشعب المصري عامة، ولأهالي محافظة قنا بصفة خاصة بمناسبة الذكرى العطرة لـ "الهجرة النبوية الشريفة" والعام الهجري الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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عبد الرحيم القنائي قنا محافظة قنا محافظ قنا مديرية أوقاف قنا

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