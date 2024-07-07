الأحد 07 يوليو 2024
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حوادث

إحالة تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية للمحاكمة الجنائية

تشكيل عصابي، فيتو
تشكيل عصابي، فيتو

أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية في الطالبية، للمحاكمة الجنائية.

تمكن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، للاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. 

تم استهدافهم حال تواجدهم بشقة مُستأجرة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وعثر بحوزتهم على (3 طبنجات - 9 خزينة وعدد من الطلقات - 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية لمخدر الأفيون - جراب طبنجة -  سيارة ملاكى).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار، وأضافوا بمزاولتهم نشاط إجرامي في مجال فرض السيطرة على المزارعين بالطريق الصحراوي.

 

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الطالبية النيابة العامة بالجيزة وزير الداخلية قسم شرطة الطالبية

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