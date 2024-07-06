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رياضة

يورو 2024، هولندا تحقق رقما سلبيا لأول مرة منذ 32 عاما

منتخب هولندا, فيتو
منتخب هولندا, فيتو

يورو 2024، ألحق المنتخب التركي رقما سلبيا بهولندا، خلال مواجهة الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

ونجح صامت أكايدن، مدافع المنتخب التركي، في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 36، عندما تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن عبر أردا جولر، وارتقى وسدد بالرأس في الشباك.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن المنتخب الهولندي استقبلت شباكه 4 أهداف من ركلات ركنية، في عام 2024، وهو أعلى سجل له خلال عام تقويمي واحد منذ 1992 (4 أهداف أيضا).

 

وانتهى الشوط الأول بتقدم تركيا بهدف دون رد.

وكانت تركيا قد تجاوزت النمسا (2-1) في ثمن النهائي، بينما هزمت هولندا نظيرتها رومانيا (3-0).

 

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يورو 2024 المنتخب التركي هولندا كأس الأمم الأوروبية النمسا أكايدن

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