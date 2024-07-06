التعليم تحتفل بتخرج دفعة جديدة من طلاب مدارس النيل الدولية

انطلقت منذ قليل، فعاليات احتفالية مدارس النيل المصرية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتخريج إحدى دفعاتها، وذلك بحضور نائب الوزير لشؤون التطوير التكنولوجي الدكتور أحمد ضاهر، والسفير البريطاني وعدد من رؤساء الجامعات الأهلية والخاصة وقيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مدارس النيل المصرية الدولية

ومدارس النيل المصرية الدولية من المشروعات القومية التي تحظى باهتمام كبير ومتابعة دائمة من القيادة السياسية والحكومة المصرية منذ نشأتها في 2010، وهي أول مدارس تمنح شهادة دولية معترف بها بكل الجامعات داخليا وخارجيا، ونظام النيل التعليمي الدولي بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية والذي يطبق في 14 فرعا على مستوى الجمهورية.

وتهدف المدارس إلى خدمة الطبقة المتوسطة التي لا تستطيع إلحاق أبنائها بالمدارس الدولية ذات المصاريف السنوية المرتفعة، أو الحكومية العامة التي تنخفض بها جودة التعليم، وفي نفس الوقت يوفر صندوق تطوير التعليم نحو 20% من الأماكن لغير القادرين.

كما تؤهل المدارس خريجيها للالتحاق بأي جامعة دولية في ظل الوضع الحالي للتعليم العام غير المعترف به دوليًا، كما تهدف المدارس إلى توفير نظام تعليمي متكامل لا يحتاج الطالب فيه إلى دروس خصوصية تزيد من العبء المالي على أولياء الأمور والعبء الذهني على الطالب ولا يحتاج إليها المعلمين في نفس الوقت لتقاضيهم مرتبات مناسبة.

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