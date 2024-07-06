غرق صبي في مياه البحر بالعجمي

لقى اليوم، صبي مصرعه غرقا في مياه البحر بشاطئ أبو يوسف في حي العجمي غرب الإسكندرية، عقب نزوله للمياه أثناء ارتفاع الأمواج ظهر اليوم، ولم يتم العثور على جثمانه حتى الآن.

غرق صبي في مياه البحر بشاطئ أبو يوسف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من مسئولي شواطئ العجمي يفيد بغرق صبي 17 عاما في مياه البحر بشاطئ أبو يوسف، توجهت قوات الإنقاذ النهري وعدد من غواصين الخير المتطوعين للبحث عنه.

وتبين غرق إبراهيم حسين إبراهيم 17سنة، من منطقة العامرية غرب الإسكندرية، نزول إلى مياه البحر الساعة 2 ظهر اليوم ولم يخرج حتى الآن.

ولا يزال البحث جاريا عنه وتنتظر أسرته على الشاطئ خروج الجثمان لدفنه.