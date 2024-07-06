نقيب الصحفيين يكرم رواد المهنة بالإسكندرية (صور)

كرم نقيب الصحفيين خالد البلشي، ونقيب النقابة الفرعية بالإسكندرية رزق الطرابيشي، 54 من رواد المهنة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، بحضور أعضاء كن مجلس النقابة العامة محمد خراجه وهشام يونس، ومحمد الجارحي وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.

كما جرى الاحتفال بعيد ميلاد النقيب العام خالد البلشي في مفاجأة أعده له الزملاء بالإسكندرية.

وأكد نقيب الصحفيين خالد البلشي، أن تكريم رواد المهنة هو اعتراف بالجميل لمن سبقونا في هذه المهنة وحددوا معالم الطريق وهو أمر يعلم الاجيال القادمة احترام الكبار ورموزنا التاريخية.

وأوضح نقيب الإسكندرية رزق الطرابيشي، أنه للمرة الأولى في الإسكندرية يجري مثل هذا التكريم لرواد المهنة، وأنه بمجرد طرح الفكرة جرى الموافقة عليها بالإجماع وسيكون تقليدا سنويا نحرص عليه بأذن الله.

قالت شيرين العقاد، عضو مجلس النقابة، صاحبة فكرة التكريم التي يجري تنفيذها لأول مرة في نقابة الصحفيين بالإسكندرية، إنه سيتم تكريم 54 صحفيًا بينهم 11 صحفيًا من جدول المعاشات والباقى في جدول المشتغلين.

وأوضحت شيرين، في أن الفكرة لاقت قبولا وترحيبا كبيرا بين الزملاء المكرمين وغير المكرمين، معتبرين أن التكريم داخل بيتهم ونقابتهم باعتبارها نقابة الرأي وتشكيل الوجدان أمر غاية في الاحترام والتقدير للصحفيين طوال مشوارهم المهنى، على الرغم من أنهم جرى تكريمهم في أكثر من محفل لكن في نقابتهم لها مذاق آخر.

وأشارت إلى أن الفكرة تم طرحها على مجلس النقابة، ولاقت استحسان وترحيب كبيرين، ورعايتها من رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، مشيرة إلى أن جميع المكرمين من الزملاء الذين تخطوا السن القانوني، لديهم خبرات كبيرة في مجال الصحافة وهو تقليد سيتم تكراره كل عام لتكريم رواد المهنة الذين أثروا الحياة الصحفية لسنوات بمنتجاتهم المهنية من الأخبار والتحقيقات والمقالات التي ساهمت في توعية وتنوير المواطنين، كما أن الاحتفال بالرواد سيكون بحضور جميع أعضاء الجمعية العمومية وشباب الصحفيين لدعم التواصل بين الأجيال الزملاء المكرمين.

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