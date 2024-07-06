دراسة: الطلاء الأبيض قد يخفّض الحرارة المحيطة حتى درجتين مئويتين

أكدت دراستان حديثتان أن الطلاء الأبيض قد يخفض الحرارة المحيطة حتى درجتين مئويتين، وثبت أنه يتمتع بفعالية أكبر من البدائل الأخرى؛ مثل الألواح الشمسية، أو تعزيز الغطاء النباتي، بحسب علماء من “يونيفرسيتي كولدج لندن”.

استخدام نماذج مناخية ثلاثية الأبعاد في لندن

وأجرى العلماء دراستهم باستخدام نماذج مناخية ثلاثية الأبعاد في لندن وضواحيها، بالاعتماد على بيانات من صيف 2018.

