السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

دراسة: الطلاء الأبيض قد يخفّض الحرارة المحيطة حتى درجتين مئويتين

منزل مطلي باللون
منزل مطلي باللون الأبيض، فيتو

أكدت دراستان حديثتان أن الطلاء الأبيض قد يخفض الحرارة المحيطة حتى درجتين مئويتين، وثبت أنه يتمتع بفعالية أكبر من البدائل الأخرى؛ مثل الألواح الشمسية، أو تعزيز الغطاء النباتي، بحسب علماء من “يونيفرسيتي كولدج لندن”.

استخدام نماذج مناخية ثلاثية الأبعاد في لندن

وأجرى العلماء دراستهم باستخدام نماذج مناخية ثلاثية الأبعاد في لندن وضواحيها، بالاعتماد على بيانات من صيف 2018. 
 

حبيب تايلور سويفت يرقص بصحبتها على المسرح في حفل لندن (فيديو)

كندة علوش: محمد صلاح قدم الدعم الكامل ليا وقال لعمرو بيتي في لندن مفتوح لكم بأي وقت (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الطلاء الابيض الألواح الشمسية لندن كولدج لندن يونيفرسيتي كولدج لندن

مواد متعلقة

كندة علوش: محمد صلاح قدم الدعم الكامل ليا وقال لعمرو بيتي في لندن مفتوح لكم بأي وقت (فيديو)

دار كريستر تحضر لبيع رؤوس أثرية يمنية بمزاد عالمي في لندن

الأكثر قراءة

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

التفاصيل الكاملة لفيديو الغش الجماعي بامتحان الكيمياء للثانوية العامة بالدقهلية

زغلول صيام يكتب: المسكوت عنه في وفاة أحمد رفعت!

تفاصيل واقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب

أول تعليق من حسام حبيب بعد واقعة المشاجرة مع شيرين عبدالوهاب

توفيق عكاشة يستغيث بـ وزير الداخلية لإرجاع سيارته المسروقة بالجيزة

480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

الأغلى بـ 70 جنيهًا، ننشر أسعار 17 نوعًا من المانجو بسوق الجملة

منوعات

المزيد

دراسة: الطلاء الأبيض قد يخفّض الحرارة المحيطة حتى درجتين مئويتين

أرحام صناعية لحماية أجنة أسماك القرش

بروفيسور روسي يكشف مخاطر النوم تحت مكيف الهواء

الصين تطلق حملة جديدة لمكافحة السمنة لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 2024.7.6

سعر القصدير في السوق اليوم السبت 6-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مشوار خالد بو طيب مع الزمالك بعد انتهاء أزمته مع القلعة البيضاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة؟ الأزهر يجيب

تفسير حلم تناول اللحم المشوي في المنام وعلاقته بالخير والرزق

نساء لهن في الهجرة شأن، 4 نسوة هاجرن قبل الرسول

المزيد
الجريدة الرسمية