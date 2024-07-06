دراسة: الطلاء الأبيض قد يخفّض الحرارة المحيطة حتى درجتين مئويتين
أكدت دراستان حديثتان أن الطلاء الأبيض قد يخفض الحرارة المحيطة حتى درجتين مئويتين، وثبت أنه يتمتع بفعالية أكبر من البدائل الأخرى؛ مثل الألواح الشمسية، أو تعزيز الغطاء النباتي، بحسب علماء من “يونيفرسيتي كولدج لندن”.
استخدام نماذج مناخية ثلاثية الأبعاد في لندن
وأجرى العلماء دراستهم باستخدام نماذج مناخية ثلاثية الأبعاد في لندن وضواحيها، بالاعتماد على بيانات من صيف 2018.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.