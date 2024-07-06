السبت 06 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

بعد "السرب"، عمر عبدالحليم ينتهي من كتابة فيلم "الغواصة"

فيلم الغواصة.فيتو
فيلم الغواصة.فيتو

 انتهى المؤلف عمر عبدالحليم من كتابة فيلمه السينمائي الجديد "الغواصة - argon”، وذلك بعد نجاحه مؤخرًا بتقديم الفيلم السينمائي "السرب" الذي قدم في دور العرض المصرية مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا وقام ببطولته النجم أحمد السقا.

 

فيلم الغواصة

وقال المؤلف عمر عبدالحليم في تصريحات صحفية له اليوم السبت، إنه انتهى من كتابة الفيلم بالكامل، مشيرا إلى أنه تم إنجاز بعض المعاينات الخاصة بأماكن التصوير، داخل مصر وخارجها، مؤكدا أن العمل جديد من نوعه على السينما المصرية والعربية.

وقال عمر عبدالحليم، إن قصة الفيلم مختلفة تمامًا، وتحكي أحداثه عن عالم آثار يبحث عن كنز مصري فرعوني ضائع، في غواصة نازية غارقة من الحرب العالمية الثانية وتأخذ رحلة البحث عن الكنز إلى العديد من المفاجآت، مؤكدًا أنه تم التعاقد على العمل مؤخرًا بعد أن تم إجازته من الرقابة والمصنفات الفنية وتم الاتفاق على التصوير في عدة دول أوروبية، كما تم معاينة عدد من الغواصات الحقيقة للاستعانة بها في تصوير الفيلم.

واختتم عمر عبدالحليم حديثه مؤكدا أنه تم الاتفاق مع فريق من المختصين الأجانب في مجال السينما للمشاركة في العمل، مؤكدًا أنه خلال ايام قليلة سوف يتم الإعلان عن كافة تفاصيل العمل خاصة الأبطال المشاركين.

 

فيلم السرب

يذكر أن آخر أعمال المؤلف عمر عبدالحليم هو فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

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