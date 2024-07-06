"زهرة الدراما العربية"، محطات فى مسيرة غادة عبد الرازق

دخلت النجمة غادة عبدالرازق عامها الـ54، اليوم السبت، فهمي من مواليد 6 يوليو 1970، وتعتبر من أقوي الأسماء النسائية بالوسط الفني المصري والعربي، ولُقبت بالعديد من الألقاب الفنية البديعة وجنت خلال مسيرتها الفنية الممتدة ثناء وقبول نقدي وجماهيري، نظرًا لتميزها فى تقديم قوالب فنية متنوعة ما بين الردامي الرومانسي الكوميدي وبعض أدوار الأغراء..

غادة عبد الرازق



وفى عيد ميلادها تستعرض "فيتو" محطات هامة من مسيرة زهرة الدراما العربية "غادة عبد الرازق".

تعتبر غادة عبد الرازق أكثر نجمات العرب تفردًا وتنوعًا بدايةً نشأتها رفقة 4 أخوات، ونشأت فى دولة اليمن الذي عاشت لها اول ستة سنوات من عُمرها فهو كان يعمل منتدبًا في القصر الجمهوري بدولة اليمن إلى أن توفى والدها ثم انتقلت لمحافظة الجيزة للعيش بها.

ومن ثم بدأت دراسة بعيدة كل البعد عن الوسط الفني وحصلت على بكالوريوس من كلية العلوم قسم الحاسب الآلي، دخلت عالم الفن من خلال تأدية بعض الأدوار البسيطة مثل مشاهدها فى فيلم "أجدع ناس" عام 1993، ومن ثم قدمها المخرج محمد عبد العزيز لأول مرة فى منتصف السبعينيات بفيلم معنون ب لماضه ومن بعده البطل.. الأعمال التي جعلت شركات الإنتاج تتهافت عليها لتقدم سلسلة من الأعمال التليفزيونية والسينمائية من بطولتها.



ومن أهم أعمالها على الإطلاق والتي لاقت قبول كبير بين الجمهور والنقاد نجد؛ عمالها: فيلم جمال عبد الناصر، الأجندة الحمراء، سوق العصر، مسلسل عائلة الحاج متولي، مسألة مبدأ، محمود المصري، فيلم عن العشق والهوى، عودة الندلة،90 دقيقة، وزي الهوا.



وايضا نجاحات أخري وضعتها فى الصفوف الأولي ك مسلسل الباطنية، فيلم الريس عمر حرب، فيلم حين ميسرة، فيلم ليلة البيبي دول، قانون المراغي، دكان شحاته، كلمني شكرا، أزمة شرف، مسلسل مع سبق الإصرار، حكاية حياة، ومسلسلها الذي حقق نسب مشاهدات بمصر ومختلف الدول العربية زهرة وأزواجها الخمسة..



كما شاركت أيضًا في عدد من المسرحيات الناجحة ك: "طرائيعو" مع محمد هنيدي، "دار الأيتام" ومسرحية "حودة كرامة" مع أحمد آدم.







زيجات غادة عبد الرازق

تزوجت الفنانة غادة عبد الرازق مرات عديدة وكانت الزيجة الأولى بحسب تصريحاتها من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز الذي كان يكبرها بعدة أعوام، وهي كانت في سن السابعة عشر من عمرها، وأنجبت غادة ابنتها الوحيدة روتانا منه وهي في سن ال18 عاما.

من ثم انفصلت غادة عن والد ابنتها ثم تزوجت مرة أخرى رجل أعمال من بورسعيد يدعى "أحمد" وبعد فترة قصيرة انفصلت عنه أيضا، أما الزيجة الثالثة فكانت من شخص يدعى "حلمي سرحان"، والرابعة كانت من المنتج وليد التابعي ووقع الطلاق بينهما بشكل نهائي عندما حكم على زوجها بالسجن في قضية شيكات من دون رصيد.. كما كان زواجها الخامس من الإعلامي محمد فودة في عام 2012 حديث الساعة حينها وانتهت بالانفصال في 2015... وتلاها عدة زيجات أخري.

و مؤخراِ أعلنت غادة عبد الرازق قرارها أن تعيش دون زواج مع ابنتها الوحيدة روتانا القزاز وحفيدتيها خديجة وجويرية.