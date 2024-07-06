تجديد حبس سيدة بتهمة قتل ابنتها في كرداسة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس أم ونجلها، لقتلهما نجلتها لشكهما في سلوكها في كرداسة، ودفن جثتها في بني سويف.

وكانت النيابة العامة في الجيزة قد كلفت الطب الشرعي بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة والإصابات المتعلقة بها.

كما أمرت بفحص جميع الآثار المادية المترتبة على الحادث، وبدأت الأجهزة الأمنية التحقيقات للكشف عن تفاصيل الواقعة.

وتفيد التحقيقات بأن الشاب والدته ارتكبا الجريمة بسبب هروب الفتاة من البيت، حيث كانت تسعى لحياة مستقلة خارج قيود الأسرة.

وبعد تحديد مكان إقامتها، قام الشاب بجمع عدد من أصدقائه ومع والدته بالاعتداء عليها حتى الموت، ثم قاموا بدفنها سرًا في إحدى الأراضي الزراعية.

واستخدم شقيق الفتاة شريحة الهاتف الخاصة بالضحية وهي إحدى الأدلة التي ساعدت أجهزة الأمن على القبض على المتهم، حيث اعترف الشاب ووالدته بارتكابهما الجريمة بعد التحقيقات الأولية.