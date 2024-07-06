انتشال جثة طفل غرق في ترعة بقنا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، بمحافظة قنا، جثة طفل غرق داخل ترعة في قرية الكلاحين بمركز قفط ، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل البلاغ

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات مفاده مصرع طفل غرقًا داخل ترعة بقرية الكلاحين مركز قفط.

وبعد الفحص تبين مصرع محمد محمود إبراهيم، يبلغ من العمر 10 أعوام، غرقًا داخل ترعة بقرية الكلاحين، وتم انتشال الجثة وإيداعها داخل مشرحة مستشفى قفط التعليمي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.