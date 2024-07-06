النيابة تطالب بسرعة التحريات في واقعة التنقيب عن الآثار بقنا

أمرت النيابة العامة، بمحافظة قنا، بسرعة التحريات في واقعة مصرع عامل صعقًا بالكهرباء اليوم السبت أثناء الحفر للتنقيب عن الآثار بقرية المحروسة التابعة لدائرة مركز قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا مفاده مصرع شخص صعقًا بالكهرباء بقرية المحروسة التابعة لدائرة مركز قنا.

وتبين من تحريات المقدم مصطفى أبوالمجد، مفتش مباحث قسم ومركز قنا، بإشراف اللواء أحمد البديوى، مدير المباحث الجنائية، مصرع «و.ح.س» 42 عامًا، مقيم بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، صعقًا بالكهرباء خلال الحفر للتنقيب عن الآثار في منزل بقرية المحروسة التابعة لدائرة مركز قنا، بعد أن اقنع صاحب المنزل وجود مقبرة فرعونية وأنه يستطيع فتحها.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة.