نقل طالبتين أصيبتا بإعياء خلال امتحاني الكيمياء والجغرافيا بقنا للمستشفى
نقلت سيارات الإسعاف طالبتين أصيبتا بحالات إعياء خلال امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة إلى المستشفى وذلك في مركزي أبوتشت وبندر قنا.
وكان اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات مفاده إصابة إيمان محمود يوسف، 16عاما، بألم في البطن وهبوط عام خلال أدائها الامتحانات بمدرسة مدينة العمال الإبتدائية في بندر قنا وتم نقلها إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
وتلقى إخطارا آخر من لجنة مدرسة الشهيد محمد علي بكوم يعقوب، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، بإصابة طالبة بحالة إغماء تُدعى ندى سعد أبوالليل، تبلغ من العمر 19 عامًا، تم نقلها إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
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