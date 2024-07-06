المعهد القومي للحوكمة وكلية ثندر بيرد يوقعان بروتوكول تعاون

وقعت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بروتوكول تعاون مع كلية ثندر بيرد للإدارة العالمية؛ للتعاون بين الطرفين فيما يخص مبادرة "100 مليون متعلم العالمية".

البرنامج التدريبي المتخصص في حوكمة الصحة والابتكار

جاء ذلك في إطار حضور الدكتورة شريفة شريف انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص في حوكمة الصحة والابتكار، والذي يتم في إطار البروتوكول الموقع بين المعهد، ووزارة الصحة والسكان، وأمانة الشئون الطبية برئاسة مجلس الوزراء ل 35 من القيادات المعنيين بالرعاية الصحية، وذلك بمقر كلية ثندر بيرد بجامعة اريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

مبادرة 100 مليون متعلم العالمية

وعقب توقيع البروتوكول قالت د.شريفة شريف إن مبادرة 100 مليون متعلم العالمية تهدف إلى زيادة وتوسيع دائرة الفرص التعليمية بالتعاون مع أكبر الجامعات والمؤسسات الدولية، ودفع التنمية المستدامة على مستوى العالم، مؤكدة أن المبادرة تشمل عدة مجالات منها ريادة الأعمال، والقيادة، والابتكار.

وأشارت شريف إلى أن معهد الحوكمة والتنمية المستدامة وكلية ثندر بيرد يعدان شريكان استراتيجيان فيما يتعلق ببرامج الحوكمة والإدارة في مصر، موضحة أن الشراكة بين الجانبين ستتضمن المشاركة في تطوير وتقديم البرامج التدريبية المختلفة