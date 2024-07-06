رئيس النيابة الإدارية الجديد يستقبل مفتي الجمهورية

استقبل المستشارعبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم السبت، بمقر رئاسة الهيئة، فضيلة الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية؛ في زيارة جاءت لتقديم التهنئة له بتوليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية.

النيابة الإدارية في استقبال مفتي الجمهورية

جاء ذلك في حضور المستشار سعد مزيد النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

أكد المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في نشر سماحة وعظمة الدين الحنيف وإرساء قواعد القيم الإنسانية والدينية السامية.

قيادة النيابة الإدارية كهيئة قضائية

ومن جانبه أعرب الدكتور شوقي علَّام - مفتي الجمهورية عن خالص تمنياته بالتوفيق للمستشار عبد الراضي صِدِّيق، في قيادة النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة، تقوم رسالتها على إقامة العدالة وإعلاء سيادة القانون.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.