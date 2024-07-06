تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل الطفلة جانيت لـ 4 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، رابع جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة جانيت، لجلسة ٤ سبتمبر لانتداب محامي.

وكشف التقرير الطبي أن المتهم يتمتع بصحة عقلية، وأنه شخص طبيعي ولا يعاني من أي مشاكل عقلية.

وأوضح التقرير، الطبي الذي تسلمته محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، أن المتهم عنده نسبة استيعاب 95٪.

إحالة المتهم وقرارات النيابة العامة ضده

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجناياتالمختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام؟

وأصدرت النيابة العامة بيان فى القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جنيت ج. ب.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وأبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث اعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، واعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.