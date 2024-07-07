الأحد 07 يوليو 2024
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سياسة

حالات وقف الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة وفقا للقانون

المشروعات الصغيرة،
المشروعات الصغيرة، فيتو

أقر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبات ضد مرتكبي الأضرار الجسيمة، تصل لوقف ترخيص المشروع.

تعرف على الحالات التي بموجبها يتم وقف الترخيص

ونصت المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:‏

‏1-‏ حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.‏

2 - مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏

‏3-‏ ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏

  وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها الجهاز، يصدر ‏الجهاز قرارًا بإلغاء الترخيص المؤقت.

عقوبة مزاولة النشاط بدون ترخيص

ويعاقب ‏بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من زاول ‏نشاطًا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقًا للبندين (1، 2) من المادة ‏‏(92) من هذا القانون.‏

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاطًا ‏بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقًا للبند (3) من المادة (92) من هذا ‏القانون.

ضوابط أحقية صاحب المشروع في تعديل بياناته

وتنص المادة (18) في لائحة القانون على أنه يجوز لصاحب  المشروع إجراء تعديل على بيانات المشروع فى الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز حال كان ذلك من متطلبات التمويل لإنهاء مشكلات المخاطر المرتفعة.

وبموجب طلب على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات الدالة على التعديل، بشرط ألا يكون تعديلا جوهريا يتعلق باشتراطات سلامة المشروع أو صلاحيته للتشغيل وإلا اعتبر طلب ترخيص جدیدا، وفى جميع الأحوال يتعين على الجهاز إخطار الجهة المختصة بالتعديل المطلوب لتقدير مدى جوهرية التعديل واتخاذ الإجراءات اللازمة. 

 

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