عماد زيادة فى ضيافة عمرو الليثي بـ"واحد من الناس"، الإثنين المقبل

يحل الفنان عماد زيادة ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه التليفزيوني واحد من الناس، فى تمام العاشرة من مساء الإثين المقبل.

عماد زيادة نجم مسلسل نعمة الأفوكاتو

ويتناول اللقاء الكشف عن تألقه في آخر أعماله الفنية "نعمة الافوكاتو " وكيف تم ترشيحه وهل سيكون نقلة في مسيرته الفنية، وأيضًا يتحدث عن علاقته بالمخرج محمد سامي، وبدايته الفنيه من خلال مسرحية بودي جارد مع الزعيم عادل إمام.

كما يتحدث عن علاقته بالفنان محمد رمضان ومشاركته له في العديد من الأعمال وقيامه بإنتاج مسرحية "اهلا رمضان" وكيف يرى الهجوم علي رمضان في السوشيال ميديا ورأيه في جملة " نمبر ١" .

كما تتناول الحلقة الحديث عن حياته الخاصة وزواجه من بنت خاله وأبنائه وأسرته وآخر مشاريعه الفنية.