20 مباراة بدون هزيمة، كانتي يواصل تحطيم الأرقام القياسية
يورو 2024، واصل نجولو كانتي، لاعب وسط منتخب فرنسا، تعزيز رقمه التاريخي في البطولات الدولية الكبرى، بعدما تجنب الخسارة أمام البرتغال، في الدور ربع النهائي من كأس أمم أوروبا 2024.
وشارك نجم اتحاد جدة في عبور منتخب فرنسا للدور نصف النهائي بالفوز على البرتغال بركلات الترجيح (5-3)، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.
وبحسب شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن كانتي رفع رصيده إلى 20 مباراة بدون هزيمة في البطولات الدولية الكبرى (كأس العالم - كأس أمم أوروبا) وهو رقم غير مسبوق لأي لاعب أوروبي.
رقم تاريخي لكانتي
وعزز كانتي سلسلة اللاهزيمة في البطولات الكبرى والتي تربع على عرشها، بعدما شارك في فوز فرنسا على بلجيكا في ثمن النهائي (1-0)، حيث وصل وقتها إلى 19 مباراة دون هزيمة.
وحقق كانتي الفوز في 7 مباريات وتعادل 6 مرات في كأس أمم أوروبا، فيما انتصر في 6 مناسبات وتعادل مرة واحدة بمنافسات كأس العالم 2018، ليصل المجموع إلى 20 مواجهة دون هزيمة بالبطولات الكبرى.
وإجمالا، وصل كانتي إلى 60 مباراة بقميص المنتخب الفرنسي منذ بداية رحلته الدولية في مايو 2016.
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