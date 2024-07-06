المتهم بقتل الطفلة جانيت يصل "حجز المحكمة"

وصل المتهم بقتل الطفلة جانيت منذ قليل إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، وتم إيداعه حبس خانة المحكمة "مقر الاحتجاز في المحكمة".

كما وصلت أسرة الطفلة جانيت لمقر محاكمة المتهم بقتل وهتك عرض طفلتهما.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة - سودانية الجنسية - إلى محكمة الجناياتالمختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا.

وأصدرت النيابة العامة بيان فى القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جنيت ج. ب.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وأبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث اعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، واعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.