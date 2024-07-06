السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الدستورية العليا تلزم الحكومة بلصق طابع دمغة نقابتي المهندسين والمهن التطبيقية

المحكمة الدستورية،
المحكمة الدستورية، فيتو

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادتين 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، و53 من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما تضمناه من إلزام الجهات الإدارية وما في حكمها بعدم التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها في القانونين إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.

ضريبة الدمغة النقابية دستورية 

 وقالت المحكمة إن ضريبة الدمغة النقابية التي تقررت لصالح هاتين النقابتين ضريبة عامة، جرى تخصيصها لهما وفق الضوابط التي قررتها المادة 38 من الدستور القائم، وأن الإلزام الوارد بالنصين المشار إليهما استهدف ضمان تحصيل الضريبة لصالح النقابتين المذكورتين، وهو ما يلبي الالتزام الدستوري الملقى على عاتق المشرع في خصوص تحديد طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

المحكمة الدستورية العليا أحكام الدستورية العليا أحداث نقابة المهندسين أرض مستشفى نقابة المهندسين نقيب المهندسين

مواد متعلقة

نقابة المهندسين في الإسكندرية تقدم خدمات نيابات الأسرة والمرور لأعضائها بمقر النادي

نقابة المهندسين بالإسكندرية تُسلم 276 تأشيرة للفائزين بقرعة الحج وتعقد ندوة لشرح المناسك

وفد نقابة المهندسين يدعم مرضى السرطان بأورام الأقصر (صور)

الأكثر قراءة

جمال شعبان يكشف سرا صادما عن سبب وفاة اللاعب أحمد رفعت

بعد التشكيك في مؤهلاته، تحرك برلماني حول معايير اختيار وزير التعليم الجديد

فروق في التوقيت، جمال شعبان يعلق على وفاة اللاعب أحمد رفعت بشكل مفاجئ

الكهرباء: وقف تخفيف الأحمال في يد المواطن

رحل قبل تحقيق أمنيته الأخيرة، ماذا قال أحمد رفعت في آخر ظهور له قبل وفاته (فيديو)

حقيقة قيام طالب بالثانوية العامة بفتح بث مباشر من داخل اللجنة

وفاة اللاعب أحمد رفعت بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية

بقلب مكسور ودعاء لأهله، محمد صلاح ينعي اللاعب أحمد رفعت

منوعات

المزيد

ناسا ترصد مرور "قتلة الكوكب" قرب الأرض (فيديو)

تحذيرات من تزايد عدد التماسيح في إقليم أسترالي

خطة لإعدام نصف مليون بومة في أمريكا، والسبب غريب

من كوني أول امرأة سوداء إلى سننتصر في 2020، فيديو كارثي جديدة لبايدن

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي اليوم السبت

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

قائمة الرابحين والخاسرين في الانتخابات البريطانية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المسك في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبًا

ما كيفية وضوء ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة لأداء الصلاة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية