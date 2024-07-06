المصري للتأمين يرصد رؤية مصر 2030  واستراتيجية أفريقيا 2063

تمثل رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر من خلال تبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية، وقد تبنّت الاستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل.

وتتمحور رؤية مصر 2030 حول الارتقاء بحياة المواطن المصري وتحقيق التقدم والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي يجعل مصر تتبوأ المكانة التي تستحقها في مصاف الدول المتقدمة.

ورصد الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية، أحد المحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030 هو التوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة لأفريقيا 2063 (أفريقيا التي نريدها) والتى تهدف إلى أن تصبح قارة أفريقيا متكاملة ومزدهرة ويسودها السلام وأن تمثل قوة ديناميكية في الساحة الدولية. ومن أجل تحقيق تلك الاستراتيجية تم صياغة أجندة مكونة من 7 محاور أطلق عليها الطموحات السبعة وهي:

-أفريقيا مزدهرة ترتكز على النمو الشامل والتنمية المستدامة.

- قارة متكاملة، متحدة سياسيًا تستند على الهوية الأفريقية ورؤية نهضة أفريقيا.

أفريقيا يسودها الحكم الرشيد والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

-أفريقيا يسودها السلام والأمان.

- أفريقيا لها هويتها الثقافية القوية الراسخة وتراثها المشترك وقيمها وأخلاقياتها المشتركة.

- أفريقيا يتولى مواطنوها قيادة دفة تنميتها وتعتمد على طاقات الشعوب الأفريقية، لا سيما النساء والشباب، وترعى الأطفال.

- أفريقيا قوية ومتحدة تعد لاعبًا وشريكًا عالميًا مرنًا ومؤثرًا.

دور صناعة التأمين في تحقيق رؤية مصر 2023

وتعد صناعة التأمين أحد الركائز الأساسية التي من الممكن أن تساهم فى تحقيق هذه الرؤية.. حيث يتمتع قطاع التأمين بإمكانية تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها والتي تعد جزءًا من رؤية 2030 وذلك من خلال تقديم الحماية اللازمة للأصول والممتلكات والأشخاص.

ويمكن القول بأن التأمين كآلية للحماية من المخاطر يمكن أن يدعم العديد من أهداف التنمية المستدامة التى تتضمنها رؤية مصر 2030، بعضها بشكل مباشر والبعض الآخر بشكل غير مباشر، فالتأمين يعد أحد العناصر الهامة لتحقيق تسعة من أهداف التنمية المستدامة ( القضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة والقضاء على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والعمل المناخي وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، كما يلعب التأمين أيضًا دورًا غير مباشر وداعم لتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة وهو جودة التعليم. كما يسعى قطاع التأمين دائمًا إلى تصميم منتجات تأمين تلائم المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها سواء كانت مشروعات البنية التحتية أو المشروعات التنموية.

كيف سيساهم التأمين فى تحقيق رؤية مصر 2030

وتقوم صناعة التأمين بالمساهمة فى دعم بعض المحاور التي تقوم عليها رؤية مصر 2030 وذلك على النحو التالي:

المحور الأول: التنمية الاقتصادية

المحور الثاني: الطاقة

المحور العاشر: التنمية العمرانية

شهدت مصر طفرة كبيرة في المشروعات القومية بشتى المجالات المختلفة، ويعد من ضمن المشروعات القومية العملاقة التي بدأت الدولة في التخطيط لتنفيذها ضمن رؤية مصر 2030 ما يلي:

إنشاء 5 آلاف مصنع جديد

5 مدن صناعية عملاقة

استصلاح 1.5 مليون فدان ومشروعات الصوب الزراعية

4 مشروعات صناعية ضخمة بقطاع البتروكيماويات

مشروعات الاستزراع السمكى وتحقيق الاكتفاء الذاتي

شبكة الطرق والسكة الحديد

تأمين المشروعات القومية العملاقة للدولة المصرية

وقام قطاع التأمين في مصر بالفعل بتوفير عدة تغطيات تأمينية تضمن الحماية والدعم لتلك المشروعات التي تندرج تحت الثلاث محاور المذكورة أعلاه، فعلى سبيل المثال تقوم وثائق التأمينات الهندسية بالتأمين على المقاولات ومشروعات البناء في عدة قطاعات حيوية كثيرة مثل:

الطاقة والمرافق العامة

النفط والغاز

المشروعات البرية وتحت الإنشاء

مشروعات الإنشاءات والبنية التحتية الأولية

الصناعات الثقيلة ومشروعات الهندسة المدنية الكبرى

أنظمة النقل بما في ذلك الآلات والمعدات.

وتأمين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

بدأ سوق التأمين المصري في توفير التغطيات التأمينية المناسبة للأشخاص ذوي الدخول المنخفضة وكذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهو ما سيساهم في دعم وتعزيز برنامج الشمول المالي والحد من نسبة الفقر في شرائح المجتمع التي تواجه التحديات المالية، وذلك عن طريق توفير المنتج التأميني المناسب الذي يضمن حمايتهم من المخاطر ويعزز من قدرتهم علي الاستمرار ومواجهة الأزمات والوصول إلى الفئات التي لا تصل إليهم الخدمات التأمينية.

التأمين الطبي (تأمين الرعاية الصحية)

يعد قطاع التأمين الطبي شريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل من خلال الوثائق التأمينية التى يقدمها هذا الفرع التأمين.

و سيساهم التعاون بين قطاع التأمين ومنظومة التأمين الصحي الشامل وخاصة عقب توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والاتحاد المصري للتأمين خلال مؤتمر شرم الشيخ الخامس عام 2023 في تعزيز مساهمة التأمين الطبي في تلك المنظومة وإيجاد آلية لتنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواءً من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو المشاركة في إدارة هذه المنظومة ببعض المحافظات.

ويمكن لقطاع التأمين زيادة حجم مساهمته فى تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال دراسة تبنى عدد من التغطيات التأمينية التى بدأت تظهر عالميًا والتي من الممكن أن تساهم في تحقيق بعض المحاور الأخرى من رؤية مصر 2030.

تبنّي قطاع التأمين للتغطيات الجديدة التي بدأت تظهر عالميًا

وقام الاتحاد المصري للتأمين ببناء استراتيجيته الجديدة بحيث تتوافق مع رؤية مصر 2030 حيث قام الاتحاد بوضع استراتيجيته لتحقيق الاستدامة والشمول التأميني والوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية، وقد تم بذل الجهود وتحقيق التقدم بخطوات حثيثة لتنفيذ هذه الاستراتيجية مع الدعم القوي من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ومن الخطوات التي اتخذها الاتحاد:

قيام اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين بدراسة احتياجات العملاء وتقديم المنتجات التأمينية المطلوبة لمواكبة هذه الاحتياجات والوصول للفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية: من خلال عقد اللقاءات والندوات مع الجهات الممثلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة كالاتحادات الصناعية والغرف التجارية والوزارات والهيئات للتعرف على الاحتياجات الحقيقية للسوق وتقديم منتجات تأمينية لتغطية الطلب الموجود والوصول للفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية.



تأسيس عدد من اللجان الفنية الجديدة المتخصصة والتي من شأنها تقديم الدعم والتطوير لفروع تأمين قائمة أو فروع تأمينية جديدة، وبالفعل تم تأسيس لجنة التأمين متناهي الصغر ولجنة الاستدامة ولجنة التأمينات الزراعية.



-إعداد دليل عام للتأمين المستدام وتقديمه للشركات العاملة بسوق التأمين المصري لنشر الوعي بالمبادئ العامة للتأمين المستدام.



-توجيه اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين لإدراج مبادئ التأمين المستدام على كافة فروع التأمين وكيفية تضمنها داخل سلسلة قيمة التأمين (تصميم وإدارة المنتجات - الاكتتاب - التوزيع والتسويق - خدمة العملاء - إدارة التعويضات).

دراسة اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين للتحديات التي تواجه تطبيق مبادئ الاستدامة وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من وجهة نظر سوق التأمين المصري (كيفية إدارة المخاطر الطبيعية - تغير المناخ - الوصول لجميع شرائح المجتمع والقدرة على تحمل تكاليف التأمين).