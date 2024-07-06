السبت 06 يوليو 2024
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قرار عاجل من وزير التعليم الجديد بشأن امتحانات الثانوية العامة

الدكتور محمد عبداللطيف
الدكتور محمد عبداللطيف وزير التعليم
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امتحانات الثانوية العامة 2024، أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى القرار الوزاري رقم (١٢٨) بشأن تكليف رئيس عام امتحان الثانوية العامة ونائبه.

وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تكليف رئيس عام امتحان الثانوية العامة

ونص القرار على تكليف الدكتور أحمد محمد ضاهر، نائب الوزير، رئيسا عامًا لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

كما نص القرار على تكليف محسن عبد العزيز صادق، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم نائبا لرئيس عام امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي ۲۰۲٤/۲۰۲۳ لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة.

و يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، اليوم السبت الموافق 6 يوليو، امتحان مادتي الكيمياء والتاريخ. 

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية امتحان الكيمياء من الساعة التاسعة صباحًا ولمدة 3 ساعات، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا لمدة 3 ساعات.

 

جروبات الغش الوهمية هدفها النصب والاحتيال وجمع الأموال

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم: لا تنساقوا خلف جروبات الغش الوهمية خاصة على تليجرام، هدفها الأول والأخير في ادعاءاتها النصب والاحتيال وجمع الأموال، وكافة هذه الجروبات تم ويتم رصدها والتعامل معها، وإجراءات الامتحانات ليس بها أي تراخي.

 

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 745 ألفًا و86 طالبًا وطالبة، بجانب 81 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة داخل السجون، و38 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات داخل بمستشفى 57357 ومعاهد الأورام، و255 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين، و3306 طلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة بنظام الدمج التعليمى، بجانب وجود 1646 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.

ويبلغ إجمالي عدد لجان سير الامتحان 1981 لجنة على مستوى الجمهورية، وتدير الوزارة امتحانات الثانوية العامة هذا العام من خلال 4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية، و11 كنترولًا و84 مركزًا لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية، وو7 لجان لتقدير الدرجات.

 

واتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عددًا من الإجراءات لتفادي السيناريو الذي شهدته امتحانات الشهادة الإعدادية فى بعض المحافظات هذا العام، خاصة فيما يتعلق بتأمين لجان سير الامتحان، أو ما يتعلق بمكافحة الغش الإلكتروني ومحاصرة صفحات وجروبات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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