السبت 06 يوليو 2024
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بدء توافد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالغربية (بث مباشر)

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2024، أجرت فيتو بثا مباشرا لرصد دخول طلاب الثانوية العامة إلي لجان مدارس محافظة الغربية، وسط حالة من القلق والتوتر على وجوه الطلاب وأولياء أمورهم.

وبدأ منذ قليل، توافد طلاب الثانوية العامة الشعبة العامة على المدارس، لأداء امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، على مستوى الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان الإحصائيات بأعداد المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024.

امتحانات شهادة الثانوية العامة

وأوضحت  وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024، وصل إلى 745086 طالبا وطالبة، في 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وصل إلى 11 لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل لـ 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل إلى 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية إلى 84 مركزا.

لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة

وكشفت  وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية لـ 81 طالبا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية لـ 38 طالبا، وعدد الطلاب المكفوفين لـ 255 طالبا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين لـ 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ 1646 طالبا.

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