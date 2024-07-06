السبت 06 يوليو 2024
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طلاب الثانوية العامة بقنا يؤدون اليوم امتحاني الكيمياء والجغرافيا في 45 لجنة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة،فيتو

امتحانات الثانوية العامة 2024، يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، اليوم السبت الموافق 6 يوليو، امتحان مادتي الكيمياء والتاريخ، بمحافظة قنا.

ويؤدى17257 طالبا وطالبة موزعين على 45 لجنة حيث يؤدي الامتحانات 11742 طالبا وطالبة بشعبة علمي علوم، و1331 طالبا وطالبة بشعبة علمي رياضة، و4184 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية امتحان الكيمياء من الساعة التاسعة صباحًا ولمدة 3 ساعات، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا لمدة 3 ساعات.

جروبات الغش الوهمية هدفها النصب والاحتيال وجمع الأموال

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم: لا تنساقوا خلف جروبات الغش الوهمية خاصة على تليجرام، هدفها الأول والأخير في ادعاءاتها النصب والاحتيال وجمع الأموال، وكافة هذه الجروبات تم ويتم رصدها والتعامل معها، وإجراءات الامتحانات ليس بها أي تراخي.

واتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عددًا من الإجراءات لتفادي السيناريو الذي شهدته امتحانات الشهادة الإعدادية فى بعض المحافظات هذا العام، خاصة فيما يتعلق بتأمين لجان سير الامتحان، أو ما يتعلق بمكافحة الغش الإلكتروني ومحاصرة صفحات وجروبات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وفيما يلي ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب:
الإثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية + التربية الوطنية
الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد + الإحصاء
إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024
السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية
الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية
السبت 29 يونيو 2024: الفيزياء + التاريخ
الثلاثاء 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى
السبت 6 يوليو 2024: الكيمياء + الجغرافيا
الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس
السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل
الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة
السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان الإحصائيات بأعداد المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024.

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قنا محافظة قنا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

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