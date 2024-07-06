السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم، واحتفاء خاص بذكرى رحيل القارئ فتحي قنديل

القارئ الشيخ فتحي
القارئ الشيخ فتحي قنديل، فيتو

تحيي موجات إذاعة القرآن الكريم ذكرى رحيل القارئ الشيخ فتحي قنديل الذي يتزامن رحيله اليوم السبت 5 يوليو.

 

 تلاوات اذاعة القرآن الكريم اليوم السبت

حيث تبث موجات شبكة إذاعة القرآن الكريم مجموعة من القراءات للقارئ الراحل ضمن خريطة التلاوات المجودة اليوم السبت.. والتي تستهل فى تمام الساعة الـ 40: 6 (ص) تلاوة للشيخ  فتحى قنديل  وما تيسر من سورة آل عمران (بمناسبة ذكراه) 5ق


00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورتي النور وقصار السور  30ق


00: 8 (ص)تلاوة للشيخ فتحى قنديل  وما تيسر من سورة النحل 30 ق


44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة النساء 15 ق


54: 11 (ص)تلاوة للشيخ محمود أبو الحجاج وما تيسر من سورة الحجرات 15 ق


19: 12 (ص)تلاوة للشيخ  فتحى قنديل  وما تيسر من سورة النساء 27 ق.


05: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد عطية حسب  وما تيسرمن سورة فاطر 30ق


14:20 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  طه النعمانى  وما تيسر من  سورة النساء  30ق


15:00 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  أحمد سليمان السعدنى  وما تيسر من سورة المؤمنون 15ق


15:56 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة العنكبوت    15 ق


16:14 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  فتحى قنديل وما تيسر من سورة الإسراء   15 ق

 

18:33( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ  فتحى قنديل وماتيسر من سورة التوبة 30ق


19:08( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وماتيسر من سورة يونس 37ق


20:05( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ على حجاج السويسى وماتيسرمن سورة ق    5ق


21:37( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد هليل وماتيسر من سورة الغاشية 5ق


15: 22 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  فتحى قنديل وماتيسر من سورة فاطر     15ق


50: 22 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وماتيسر من سورة المائدة      10ق


17: 23 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  محمود على البنا وما تيسر من سورة الحج  42ق


24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ  محمد محمود عصفور ما تيسر من سورة لقمان 44ق


1:33(بعد منتصف الليل) للشيخ كامل نوار   وماتيسرمن سورة الرحمن    15ق


02:56(بعد منتصف الليل) للشيخ  أبوالعينين شعيشع  وما تيسرمن سورتى الأحقاف/محمد  29ق


نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا علىخج مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إذاعة القرأن إذاعة القرآن الكريم القرآن الكريم تلاوات إذاعة القرأن الكريم خريطة التلاوات المجودة محمود على البنا فتحي قنديل

الأكثر قراءة

بعد تبكيرها، موعد صرف مرتبات يوليو لكل العاملين بالدولة

البرتغال وفرنسا يلجآن إلى ركلات الترجيح في مباراة الفرص الضائعة بيورو 2024

أسباب الإصابة بعرق النسا، وما الفرق بينه وبين آلام الظهر العادي؟

جدول مباريات اليوم السبت 6 يوليو 2024 والقنوات الناقلة

أصعب 12 ساعة للمحافظ الجديد، عودة المياه للزقازيق بعد الانتهاء من إصلاح الأعطال

بداية من اليوم، تعديل جديد لخطط تشغيل القطار الكهربائي

فصل جديد في محاكمة البلوجر نادين طارق بتهمة نشر الفسق والفجور، وهذا ما يحدث معها اليوم

هيونداي تتصدر مبيعات السيارات الكورية في مصر خلال أول 5 أشهر لعام 2024

منوعات

المزيد

من كوني أول امرأة سوداء إلى سننتصر في 2020، فيديو كارثي جديدة لبايدن

عاصر 6 رؤساء حكومات، حكاية "القط لاري" حارس مكتب رئيس الحكومة البريطانية

أبو منجل الأصلع، حكاية طيور صارعت داعش في البادية السورية

وكالة ناسا تكشف حقيقة سقوط جسم فضائي على منتجع بأمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

اليورو وصل لكام بالبنك المركزي مساء اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

مؤهلات وزير التربية والتعليم الجديد الدكتور محمد عبد اللطيف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية