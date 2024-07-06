خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم، واحتفاء خاص بذكرى رحيل القارئ فتحي قنديل

تحيي موجات إذاعة القرآن الكريم ذكرى رحيل القارئ الشيخ فتحي قنديل الذي يتزامن رحيله اليوم السبت 5 يوليو.

تلاوات اذاعة القرآن الكريم اليوم السبت

حيث تبث موجات شبكة إذاعة القرآن الكريم مجموعة من القراءات للقارئ الراحل ضمن خريطة التلاوات المجودة اليوم السبت.. والتي تستهل فى تمام الساعة الـ 40: 6 (ص) تلاوة للشيخ فتحى قنديل وما تيسر من سورة آل عمران (بمناسبة ذكراه) 5ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتي النور وقصار السور 30ق



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ فتحى قنديل وما تيسر من سورة النحل 30 ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة النساء 15 ق



54: 11 (ص)تلاوة للشيخ محمود أبو الحجاج وما تيسر من سورة الحجرات 15 ق



19: 12 (ص)تلاوة للشيخ فتحى قنديل وما تيسر من سورة النساء 27 ق.



05: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد عطية حسب وما تيسرمن سورة فاطر 30ق



14:20 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ طه النعمانى وما تيسر من سورة النساء 30ق



15:00 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة المؤمنون 15ق



15:56 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة العنكبوت 15 ق



16:14 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ فتحى قنديل وما تيسر من سورة الإسراء 15 ق

18:33( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ فتحى قنديل وماتيسر من سورة التوبة 30ق



19:08( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وماتيسر من سورة يونس 37ق



20:05( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ على حجاج السويسى وماتيسرمن سورة ق 5ق



21:37( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد هليل وماتيسر من سورة الغاشية 5ق



15: 22 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ فتحى قنديل وماتيسر من سورة فاطر 15ق



50: 22 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وماتيسر من سورة المائدة 10ق



17: 23 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الحج 42ق



24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد محمود عصفور ما تيسر من سورة لقمان 44ق



1:33(بعد منتصف الليل) للشيخ كامل نوار وماتيسرمن سورة الرحمن 15ق



02:56(بعد منتصف الليل) للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسرمن سورتى الأحقاف/محمد 29ق