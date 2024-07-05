عودة الحجز لقطارات النوم بعد تحديث الموقع الإلكتروني

أعلنت هيئة السكك الحديدية ممثلة في شركة أبيلا لحجز قطارات النوم (المشغل لقطارات عربات النوم) أنه تقرر عودة الحجز الإلكتروني لتذاكر القطارات.

إيقاف حجز تذاكر القطارات

وأوضحت أنه تم الانتهاء من عمليات التطوير والتحديث لموقع الحجز الإلكتروني وعودة الحجز الإلكتروني لتذاكر القطارات بشكل طبيعى بعد توقفها بشكل مؤقت.

وكانت السكك الحديدية قد أعلنت أنه سيتم إيقاف الحجز الخاص بقطارات النوم من خلال موقع الشركة والموبايل أبليكيشن بشكل مؤقت اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024، من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة السادسة صباحا، وذلك نظرا لإجراء بعض التحديثات على الموقع لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، على أن يكون الحجز متاحا طوال الوقت خارج تلك الفترة.

واعتذرت الهيئة عن هذا التوقف، وقدمت الشكر للركاب على تفهم أسباب هذا التوقف المؤقت.