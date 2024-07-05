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30 فيلما من 4 دول عربية، انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء

انطلاق فاعليات مهرجان
انطلاق فاعليات مهرجان السينما الخضراء، فيتو

انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء AGFF، من داخل متحف الإسكندرية القومي، على مدار 3 أيام بدءا من اليوم حتى يوم 7 يوليو، تحت شعار "سينما من أجل العدالة المناخية".

قالت نور حازم، مديرة المهرجان إن الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء، تحمل رسالة هامة لبيئتنا التي ظلمتها سلوكياتنا الخاطئة، وعدم وعينا بخطورة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم أجمع.

واصلت: إننا تحملنا مسؤولية نشر الوعي البيئي للجميع ولكن بحثنا عن أفضل طريقة فوجدنا أن الفن بتأثيره الناعم هو السبيل الذي سيدعم التغيير الواجب لنشر القضايا البيئية الهامة وفهم التحول العادل والعدالة مناخية.

تابعت: إننا قررنا أن نكون نافذة للمبدعين والمواهب الشبابية وإشراكهم في رسالتنا البيئية، من خلال ورش عمل تدريبية شارك فيها فنانون من الشباب السكندري، بمساعدة شركاء من البحر المتوسط، لتشجيع دور الفنانين لترك أثر مجتمعي يساعد على حراك اجتماعي تجاه التحول الأخضر.

وأكملت، أن الدورة الأولى انطلقت بمشاركة أكتر من 30 فيلما قصيرا، منهم الساخر، الرسوم المتحركة، والوثائقي من عدة دول مصر، المغرب، العراق، والجزائر، وهذا يؤكد أن قضية التغيرات المناخية تؤثر على الجميع وعلينا أن نعي لهذا جيدا دون استثناء.

وأكدت، أننا في الدورة الأولى لا نستطيع أن ننسى أرضنا المحتلة في دولة فلسطين وما يعيشه أشقاؤنا في قطاع غزة، من حرب قاسية لا تعرف الإنسانية، طالبة "الوقوف دقيقة حداد على أرواح أشقاءنا في قطاع غزة"، مؤكده أن الحروب التي يشهدها العالم لها تأثير خطير على زيادة أزمة التغيرات المناخية العالمية التي نعيشها جميعا بلا استثناء.

تأثير التغيرات المناخية على بشكل مباشر على مصدر أرزاقهم

واصلت منار رمضان، الشريك المؤسس لبانلاستيك،  أن المهرجان يحمل رسالة خضراء مدعمة بالمشروعات الفنية بضرورة الإلتفات للطبقات الاجتماعية المتأثرة بالتغيرات المناخية والتي تؤثر بشكل مباشر على مصدر أرزاقهم، فالتغيرات المناخية لا تؤثر فقط على زيادة درجات الحرارة وشدة حرارتها.

تابعت: إننا لمسنا هذا بالتفاعل المباشر والميداني من خلال زيارتنا لاحدى قرى أبيس، ومركز المعدية بين الإسكندرية والبحيرة وغيرها من المناطق والقرى المتضررة، ليكون هناك تواصل مباشر مع الفلاحين والصيادين ومعرفة كيف أثرت التغيرات المناخية على حياتهم، ومحاولة إبراز هذا في الأعمال الفنية ذات الرسالة البيئية الخضراء.

مهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء AGFF، منظم من قبل Banlastic Egypt ومشروع  Upstage، برعاية عديد من المنظمات المؤثرة بيئيا بما في ذلك GlobalGreen Grants وLes têtes de l'art وبالتعاون مع المؤسسة الثقافية الأوروبية ومعهد جوته، المركز الثقافي الفرنسي، ومتحف الإسكندرية القومي.

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