بتوزيع الدرجات، امتحان الجغرافيا 2023 لطلاب الثانوية العامة

الثانوية العامة 2024، يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 يوم السبت الموافق 6 يوليو الجاري، امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة العلمية بجميع محافظات الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2024

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، يوم السبت المقبل الموافق 6 يوليو، امتحان مادة الجغرافيا من الساعة التاسعة صباحا لجميع الشعب على مستوى الجمهورية.

امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024

ويبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن امتحان العام الماضي مادة الجغرافيا 2022-2023.

نموذج امتحان الجغرافيا العام السابق 2023

واستكمالا للخدمات التي تحرص بوابة فيتو على تقديمها لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 ننشر امتحان الجغرافيا العام الماضي

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 745 ألفًا و86 طالبًا وطالبة، بجانب 81 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة داخل السجون، و38 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات داخل بمستشفى 57357 ومعاهد الأورام، و255 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين، و3306 طلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة بنظام الدمج التعليمى، بجانب وجود 1646 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.

ويبلغ إجمالي عدد لجان سير الامتحان 1981 لجنة على مستوى الجمهورية، وتدير الوزارة امتحانات الثانوية العامة هذا العام من خلال 4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية، و11 كنترولًا و84 مركزًا لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية، وو7 لجان لتقدير الدرجات.

واتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عددًا من الإجراءات لتفادى السيناريو الذى شهدته امتحانات الشهادة الإعدادية فى بعض المحافظات هذا العام، خاصة فيما يتعلق بتأمين لجان سير الامتحان، أو ما يتعلق بمكافحة الغش الإلكترونى ومحاصرة صفحات وجروبات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وقبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة تمكنت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الاتصالات من رصد صفحات وجروبات الغش الإلكترونى على تطبيقات تليجرام وفيس بوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعى، وتم إبلاغ الجهات الأمنية بتلك الصفحات لتتبع أى محاولة للغش الإلكترونى أو نشر وترويج أجزاء الامتحانات أثناء سير الامتحان، بجانب اتخاذ مجموعة كبيرة من الإجراءات التأمينية لتأمين نقل صناديق الأسئلة من مراكز توزيع الأسئلة إلى مقار لجان سير الامتحان، وكذلك استخدام وسائل تأمينية دقيقة لنقل كراسات الامتحان من مقار اللجان إلى الكنترولات بعد انتهاء وقت الامتحان مباشرة.