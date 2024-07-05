رينارد مرشح بقوة للعودة للسعودية من جديد
دخل الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب فرنسا للسيدات، قائمة المرشحين لتولي قيادة اتحاد جدة في الموسم الجديد، حال فشل التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي.
وكان بيولي قريبا للغاية من توقيع عقد لمدة 3 سنوات مع الاتحاد، ليقود الفريق خلفا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو.
وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الجمعة، إلى أن الصفقة باتت مهددة بالفشل بسبب تأخر الاتحاد في حسمها بعض التفاصيل رغم الاتفاق على كل شيء.
وأضافت الصحيفة أن الاتحاد يستهدف التعاقد مع مدرب فرنسي حال لم يتعاقد مع بيولي، موضحة أن هناك 4 مرشحين لهذه المهمة.
وأفادت بأنه إلى جانب رينارد، تظهر أسماء مثل كريستوف جالتييه (الدحيل القطري)، ولوران بلان (بلا فريق)، وويلي سانيول (منتخب جورجيا).
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