لاعب إسبانيا يلعب دور الجاسوس قبل مباراة ألمانيا في يورو 2024

حذر أليخاندرو جريمالدو، لاعب منتخب إسبانيا، من خطورة لاعبي الماكينات وزميليه في باير ليفركوزن الألماني، فلوريان فيرتز وجمال موسيالا.

كما أشار إلى ضرورة حرمان توني كروس من امتلاك الكرة، قبل مواجهة المنتخبين المقررة اليوم الجمعة، في مدينة شتوتجارت الألمانية، لحساب ربع نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وحول سبب نشأته في صفوف برشلونة، ثم تألقه في الخارج، قال جريمالدو: "هناك العديد من العوامل.. من الصعب الوصول إلى الفريق الأول لبرشلونة، لا ينجح الجميع في ذلك".

وأضاف: "في بعض الأحيان، لا يكون ذلك بسبب الموهبة، بل ببساطة لأنك لم تكن في الوقت المناسب.. هذا ما حدث لي.. لكن كرة القدم لا تنتهي عند برشلونة، هناك العديد من الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها والتطور فيها.. وبفضل عملي الجاد، أنا اليوم في المنتخب الإسباني".

وبشأن علاقته القوية مع منافسه على مركز الظهير الأيسر، مارك كوكوريا، الذي يعتمد عليه مدرب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، بشكل أساسي، وهو أمر غير معتاد، قال جريمالدو: "صحيح الأمر ليس طبيعيا (يضحك)، لكن الأمر مختلف في حالتي، فأنا الآن من لا يلعب، وليس الولد الذي كنته وأنا صغير".

وأردف: "لدي هذا النضج.. أعرف كيف أميز ما هو مهم، وهو فوز الفريق بالبطولة الأوروبية.. لذلك، فإن الأجواء الجيدة هي المفتاح".

وتابع: "أنا على وفاق كبير مع كوكو، وهذا لن يتغير، رغم أنه يلعب أكثر مني في الوقت الحالي.. ما زلت أعتقد أنني هنا للمساعدة، وكل ما قمت به هذا الموسم لا يفقد قيمته، لأنني لا ألعب كثيرا الآن.. لديّ ثقة كبيرة بنفسي وقدراتي الكروية.. علاقتنا جيدة للغاية، ولا شيء سيغير ذلك".