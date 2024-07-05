رئيس الأعلى للإعلام يهنئ السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد
هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة العام الهجري الجديد ١٤٤٦ هـ.
العام الهجري الجديد
وقال الكاتب الصحفي كرم جبر: "يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بأصدق التهاني بحلول العام الهجري الجديد".
وأضاف: "ندعو الله أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق لتحقيق مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر".
وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "ندعو الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية ومصرنا الغالية وشعبها العظيم بكل الخير والرخاء والأمن والأمان".
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