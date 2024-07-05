القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجري الجديد 1446 هــ

نظمت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1446 هــ، وذلك بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة وعدد من كبار علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ هانى الحسينى.

وألقى الدكتور طارق عبد الحميد مدير عام بوزارة الأوقاف كلمة أكد خلالها أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لهجرة النبى محمد صلى الله عليه وسلم مليئة بالدروس والعبر التى يجب أن تكون نبراسًا يضىء لنا الطريق، ولا يكون ذلك إلا بإقتدائنا بالرسول الكريم قولًا وعملًا وخلقًا.

كما ألقى اللواء وليد حمودة عوض مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى هنأ فيها الحضور بالعام الهجرى الجديد، مشيرًا إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفائهم بالمهام والمسئوليات المكلفين بها بكل قوة وعزيمة مقتدين بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلّم فى التمسك بقيم العمل النبيله من أجل حماية الوطن والدفاع عن سلامة وقدسية أراضيه.