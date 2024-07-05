تعطيل العمل في البنوك الخميس المقبل
أعلن البنك المركزي تعطيل العمل في البنوك الخميس المقبل 11 يوليو.
وقال البنك المركزي في بيان له اليوم إنه بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446 هــ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2024.
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