الجمعة 05 يوليو 2024
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رياضة

ليون الفرنسي يتعاقد مع البرازيلي فينيسيوس مقابل 8 ملايين يورو

البرازيلي ابنير فينيسيوس،
البرازيلي ابنير فينيسيوس، فيتو

 أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي، اليوم الجمعة، تعاقده مع الظهير الأيسر البرازيلي ابنير فينيسيوس بعقد يمتد لخمسة أعوام.

 

وأوضح ليون، الفائز بلقب الدوري الفرنسي سبع مرات، أن الصفقة بلغت قيمتها ثمانية ملايين يورو (ثمانية ملايين و700 ألف دولار) مع حصول ريال بيتيس الإسباني على 20% من عائد بيع اللاعب في المستقبل.

وجاء التعاقد مع فينيسيوس صاحب الـ 24 عاما لتعويض رحيل هنريكي، وأصبح اللاعب البرازيلي رقم 27 الذي يرتدي قميص الفريق.

 

وبدأ فينيسيوس مسيرته في بونتي بريتا قبل الانتقال إلى أتلتيكو بارانينسي في 2019 وتوج مع منتخب البرازيل بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 ثم انضم إلى بيتيس في 2023.

 

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ليون اولمبيك ليون الفرنسي ابنير فينيسيوس

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