بالتفاصيل، أعلى عائد لشهادات الادخار المطروحة لعملاء البنوك

يبحث الملايين عن أفضل وأعلى شهادات الادخار الثلاثية التي تدر عائدا لادخارات المواطنين والتي لا تزال موجودة ويتم طرحها لعملاء البنوك.

ووفق آخر التحديثات التي تمت من البنوك على أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة في عدد من الشهادات والتي تقدم بأجل ٣ سنوات أصبحت هناك مجموعة من تلك الشهادات تتصدر المراكز العشر الأولى.

ويتزايد الحديث مؤخرا أنه مع اجتماع البنك المركزي القادم واحتمالية تخفيض الفائدة الاتجاه نحو إلغاء عدد من تلك الشهادات في المرحلة المقبلة.

ونستعرض في السطور التالية تلك الشهادات التي تأتي علي رأس الأكثر عائدا للمواطنين.

1- بنك مصر

الحد الأدنى: 1000 جنيه

العائد: 21.5%

دورية صرفه: شهري

مع استمرار إصدار شهادة طلعت حرب لمدة سنة ذات العائد السنوي 27% تصرف بنهاية المدة و23.5% تصرف العائد شهريا.

2- البنك الأهلي المصري

الحد الأدنى: 1000 جنيه

العائد: 21.5%

دورية صرفه: شهري

كما يطرح البنك الشهادة البلاتينية السنوية والتي تستمر لمدة عام واحد، والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، والعائد على الشهادة ثابت: 27% سنويا، و23.5% شهريا، و23% يوميا

3- بنك SAIB:

شهادة EXCELLENCE PLUS

الحد الأدنى: 5 ملايين جنيه

العائد:23%

دورية صرفه: شهري

شهادة PRIME

الحد الأدنى: 1000 جنيه

العائد:22%

دورية صرفه: شهري

شهادة EXCELLENCE

الحد الأدنى: مليون جنيه

العائد:22.5%

دورية صرفه: شهري

4- البنك التجاري الدولي:

Premium

الحد الأدنى: 5 ملايين جنيه

العائد:24%

دورية صرفه: شهري

‏ Plus

الحد الأدنى: مليون جنيه

العائد:23%

دورية صرفه: شهري



الحد الأدنى: 100 ألف جنيه

العائد:22%

دورية صرفه: شهري

5- بنك البركة:

الحد الأدنى: 1000 جنيه

العائد:22%

دورية صرفه: شهري

6- بنك QNB الأهلي:

شهادة Ultra

الحد الأدنى: 10 ملايين جنيه

العائد: 24%

دورية صرفه: شهري

‏first plus

الحد الأدنى: 5 ملايين جنيه

العائد:23%

دورية صرفه: شهري

شهادة “Exclusive”:

الحد الأدنى: مليون جنيه

العائد:22%

دورية صرفه: شهري

7- بنك التعمير والإسكان:

الحد الأدنى: 100 ألف جنيه ومضاعفات 10 آلاف جنيه

العائد: 21%

دورية صرفه: شهري

8- بنك القاهرة:

الحد الأدنى: 10 آلاف جنيه ومضاعفات 1000 جنيه

العائد: 20%

دورية صرفه: شهري

9- التجاري وفا بنك:

الحد الأدنى: 20 ألف جنيه

العائد:22%

دورية صرفه: شهري

10- بنك تنمية الصادرات

الحد الأدنى: مليون جنيه

العائد:21%

دورية صرفه: شهري