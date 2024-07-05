غرس أشجار نخيل ومانجو فى مركز الطفل للحضارة احتفالا باليوم العالمي للبيئة (صور)

استضاف مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) التابع لجمعية مصر الجديدة، مبادرة الحكومة الهندية من خلال سفارة الهند بالقاهرة تحت عنوان "إزرع شجرة لصالح كوكب الأرض" على هامش الاحتفال باليوم العالمي للبيئة.

غرس أشجار جديدة

جاء ذلك من خلال زرع عدد من أشجار النخيل وأشجار المانجو بحديقة متحف الطفل، بحضور الدكتور نبيل أحمد حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة وأجيت جوبتا، سفير دولة الهند بالقاهرة والدكتور نادر مصطفى، عضو مجلس البرلمان المصري والدكتورة منى سمير، مدير إدارة التوعية - وزارة البيئة، وعدد من أعضاء سفارة الهند مندوبى الجهات المعنية والشخصيات العامة والصحفيين .



قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة إن المبادرة تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية التشجير ومشاركة أفراده في غرس الأشجار والمساهمة في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، ومضاعفة مساهمة التشجير في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، من خلال فعاليات التشجير في العديد من المواقع والمنشآت والمؤسسات المجتمعية والحكومية .

