رفع 55 طن قمامة في حملة بمحيط المساجد والطرق الرئيسية بالهرم
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة حملة نظافة مكبرة بمناطق شارع ترسا والكوم الأخضر ونزلة السمان بقيادة المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، شملت رفع 55 طن تراكمات قمامة ورفع كفاءة النظافة أمام المساجد والطرق الرئيسية.
رفع مخلفات وترميم البلدورات بقطاع هضبة الأهرام
كما نفذت محافظة الجيزة حملة نظافة وتجريد ورفع مخلفات وترميم البلدورات بقطاع هضبة الأهرام، شملت شوارع الضغط العالي والثروة المعدنية والجيش ساهمت في تحسين حالة النظافة.
وتم ضبط وإزالة حالات بناء مخالفة في المهد حيث تم فك شدة خشبية وإزالة حوائط مخالفة بالعقار رقم ٦٠ ن وكذلك إزالة حوائط مخالفة بالعقار رقم ٤٩ه، وإزالة حوائط مخالفة بالعقار رقم ١٧٨ ه، وتمت مصادرة جميع المعدات المستخدمة فى المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية