الجمعة 05 يوليو 2024
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أخبار مصر

رفع 55 طن قمامة في حملة بمحيط المساجد والطرق الرئيسية بالهرم

حملة لرفع القمامة
حملة لرفع القمامة بالهرم، فيتو
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 شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة حملة نظافة مكبرة بمناطق شارع ترسا والكوم الأخضر ونزلة السمان بقيادة المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، شملت رفع 55 طن تراكمات قمامة ورفع كفاءة النظافة أمام المساجد والطرق الرئيسية.

 

رفع مخلفات وترميم البلدورات بقطاع هضبة الأهرام

 كما نفذت محافظة الجيزة حملة نظافة وتجريد ورفع مخلفات وترميم البلدورات بقطاع هضبة الأهرام، شملت شوارع الضغط العالي والثروة المعدنية والجيش ساهمت في تحسين حالة النظافة.
وتم ضبط وإزالة حالات بناء مخالفة في المهد حيث تم فك شدة خشبية وإزالة حوائط مخالفة بالعقار رقم ٦٠ ن وكذلك إزالة حوائط مخالفة بالعقار رقم ٤٩ه‍، وإزالة حوائط مخالفة بالعقار رقم ١٧٨ ه‍، وتمت مصادرة جميع المعدات المستخدمة فى المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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الثروة المعدنية الضغط العالي الكوم الاخضر حملة نظافة مكبرة محافظة الجيزة

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