الجمعة 05 يوليو 2024
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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري، تفاصيل

وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى
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عقد الدكتور أيمن عاشور  وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

 

ادرس في مصر 


في مستهل اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية زيادة التعاون بين مختلف المؤسسات التعليمية والإدارة العامة لشئون الطلاب الوافدين والانضمام لمنصة "ادرس في مصر" وعرض البرامج الدراسية الحديثة والمتميزة التي يتم طرحها حتى يستطيع الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بمصر من الالتحاق بهذه البرامج الدراسية.


وأشار الوزير إلى أنه يتم تقديم كافة التيسيرات للطلاب الوافدين كما يتم تكثيف التعاون مع المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج لجذب الطلاب للدراسة بالجامعات المصرية، والعمل على وضع المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية في مصاف نظيرتها الدولية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا؛ لجذب الطلاب الوافدين من كافة أنحاء العالم، بما ينعكس على تطوير العملية التعليمية وزيادة القدرة التنافسية الدولية للتعليم المصري في جميع أنحاء العالم.

الجامعات المصرية المعتمدة


ومن جانبه، قدم الدكتور إسماعيل عبدالغفار التهنئة للدكتور أيمن عاشور على تجديد الثقة من جانب القيادة السياسية، مُعربًا عن تمنياته بتحقيق مزيد من النجاح خلال الفترة القادمة.


وتناول اللقاء الاتفاق على انضمام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لمنصة "ادرس في مصر"، حتى يتمكن الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالأكاديمية من التقديم للالتحاق بالأكاديمية من خلال منصة "ادرس في مصر".
كما تناول اللقاء بحث زيادة التعاون المشترك بين الأكاديمية ومختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يعود بالنفع على تحسين جودة الخدمات التعليمية المُقدمة للطلاب.


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الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور أيمن عاشور الطلاب الوافدين دكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل

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