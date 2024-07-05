في ذكرى رحيل عبد السلام النابلسي.. نجح في تقديم شخصية الأرستقراطى المفلس.. بدأ حياته صحفيًا وشاعرًا.. هرب من مصر بسبب الديون.. وهذه أمنيته التي لم تتحقق

عبد السلام النابلسى، كوميديان من الزمن الجميل، فنان خفيف الظل، لقب بالكونت دى باولو، بدأ حياته صحفيا، قدم أدوار الممثل المساعد والسنيد في الأفلام الغنائية، فى السينما نجح فى تقديم الأرستقراطى المفلس، عرف بالفنان المثقف، رحل فى مثل هذا اليوم 5 يوليو 1968.

ولد الفنان صاحب الدم الخفيف والشخصية الارستقراطية عبد السلام النابلسي في بلدة عكار بلبنان لعائلة من أصول فلسطينية سورية، ثم انتقل مع والده إلى نابلس عقب تعيينه قاضي نابلس الأول، وعندما بلغ العشرين من عمره أرسله والده إلى القاهرة ليلتحق بالأزهر الشريف، فحفظ القرآن الكريم وبرع في اللغة العربية، بالإضافة إلى إتقانه للفرنسية والإنجليزية اللتين تعلمهما في بيروت.

عبد السلام النابلسى بدأ حياته صحفيا وشاعرا

بسبب عشقه للفن اتجه عبد السلام النابلسى الى العمل مع الفرق الفنية بدءا من فرقة جورج أبيض وعزيز عيد ونهاية بفرقة رمسيس عام 1923 ثم اتجه إلى الكتابة فى الصحافة خاصة أنه كان أيضا أديبا وشاعرا، وبدأ الكتابة فى مجلة مصر الجديدة ثم اللطائف المصورة والصباح ودار الهلال وآخر ساعة.

الفنان الراحل عبد السلام النابلسى



عرف عبد السلام النابلسى بأناقته وخفة ظله حتى أنه أطلق على نفسه ألقابا مستوحاة من نسب عائلته فصار الكونت دى نابلور، كونت نابلي، أوف روشة نسبة إلى حى روشة بلبنان.

غادة الصحراء.. بداية عبد السلام النابلسى

جاء اتجاهه للسينما حينما ذهب لإجراء حوار مع المنتجة آسيا فأعجبت به وقدمته لأول مرة فى دور صغير بفيلم " غادة الصحراء " مما شجع صديقه المخرج أحمد جلال فأسند له دورا فى فيلم "ليلى " إنتاج عزيزة أمير التى أرسلته فى بعثة إلى باريس لدراسة الإخراج السينمائى، وعاد ليقدم دور الشرير فى فيلم " وخز الضمير"،

عبد السلام النابلسى عاش حياته صديقا للبطل

اتجه بعد ذلك عبد السلام النابلسى إلى الأفلام الاستعراضية الغنائية فى الأربعينات فقدم دور صديق البطل فى جميع أفلام عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وسعد عبد الوهاب، كما قدم أدوارا فى أفلام: العزيمة، ليلى بنت الريف، الطريق المستقيم، حبيب حياتي، عريس مراتي، الفانوس السحري، حكاية حب، تعالى سلم، ازاى أنساك، عفريتة هانم، لحن حبى، عهد الهوى، بين السماء والأرض،حلاق السيدات،وآخر أفلامه كان فيلم " قاضى الغرام " عام 1964.

النابلسي مع عبد الحليم حافظ فى شارع الحب



إلا أن أشهر أدوار الفنان عبد السلام النابلسى كان في فيلم "شارع الحب "مع عبد الحليم حافظ وصباح حيث قدم شخصية حسب الله السادس عشر، وبعده قدم معه ايضا فتى أحلامي ويوم من عمرى، وجميع هذه الأدوار لم يخرج فيها عن دور سنيد البطل.

ظل الفنان عبد السلام النابلسى لسنوات طويلة يتمنى القيام بدور البطولة ولو لمرة واحدة وقد استشعر صديقه الفنان رشدى أباظة ذلك فقام بإنتاج فيلم باسم " عاشور قلب الأسد " ليقوم ببطولته منفردا، كتب حسين فوزي الفيلم،وشاركته البطولة زهرة العلا، وتم التعاقد على أجر 1500 جنيه، وبعد التعاقد هدد الفنان رشدى اباظة صديقه عبد السلام النابلسى بالقتل بمسدسه اذا تأخر عن التصوير مرة واحدة، حيث كان معروفا عن النابلسى التأخر عن مواعيد التصوير بحجة أنه كان نائما، أو نسى ميعاد التصوير، ونتيجة لهذا الرعب كان النابلسي يحضر التصوير قبل الميعاد وقبل جميع الفنانين، ورغم كل ذلك فشل الفيلم فشلا ذريعا.

عبد السلام النابلسى .. هرب من مصر بسبب الديون

انتهى المشوار الفنى للفنان عبد السلام النابلسى بإصابته بمرض فى القلب وأصبح مفلسا لم ترحمه الديون والضرائب التى تراكمت عليه،بعد أن حجزت عليه الضرائب ووصلت ديونه إلى مئات الآلاف وأصبح مهددا بالسجن، فهرب من مصر عن طريق أحد معارفه الى لبنان.

وكتب عبد السلام النابلسى كثيرا إلى المسئولين فى مصر للعفو عن ديونه خاصة وأنه اصبح لا يعمل بسبب مرضه، وأن يعود ليعيش فى مصر، وكان يقول لكل أصدقائه حين حضورهم إلى بيروت " "أمانة عليكم تكتبوا للمسئولين في مصر أن يتوسطوا في مصلحة الضرائب حتى توافق على رجوعى إلى مصر لإحساسى بالغربة، لأنى أمنيتى اعيش وأموت فى مصر التى وحشتنى،وتدخلت أم كلثوم فى ذلك دون جدوى، حتى اشتد عليه المرض ورحل فى مثل هذا اليوم عام 1968.

الراحل عبد السلام النابلسى