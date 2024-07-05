الجمعة 05 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

دراسة: المهاجرون الأفارقة يواجهون تهديدات أكبر في الصحراء

الهجره غير الشرعية،
الهجره غير الشرعية، فيتو

 ذكر تقرير تدعمه الأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن المزيد من المهاجرين واللاجئين يخوضون رحلات خطيرة عبر أفريقيا للوصول للشواطئ الجنوبية للبحر المتوسط، إذ يواجهون خطرا متزايدا بالتعرض لانتهاكات مثل الخطف وسرقة الأعضاء.

ويقول التقرير إن الطرق عبر الصحراء صوب الشمال من غرب وشرق أفريقيا أكثر خطورة بمعدل المثليين من الطريق الرئيسي عبر البحر المتوسط والذي يتم توثيق ما يحدث به من حوادث بشكل أفضل. ويُعتقد أن أكثر من 800 شخص غرقوا في البحر هذا العام.

الأحياء والأموات والمرضى كان يتم التخلي عنهم في الصحراء

وشارك فنسنت كوشتيل المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لغرب ووسط البحر المتوسط في إعداد التقرير استنادا إلى مقابلات مع أكثر من 30 ألف مهاجر بين عامي 2020 و2023، وقال إن الشهادات أظهرت أن الأحياء والأموات والمرضى كان يتم التخلي عنهم في الصحراء.

وقالت الدراسة، التي شاركت في كتابتها المنظمة الدولية للهجرة، إن عدد الأشخاص الذين يخوضون تلك الرحلات أكبر مما ورد في تقرير سابق قبل أربع سنوات، وأشارت إلى بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس والتي أظهرت زيادة بأكثر من 200 بالمئة في عدد الوافدين في عام 2023 مقارنة بعام 2020.

باحثون يكشفون سبب انقراض وحيد القرن الصوفي

باحثون يكتشفون نوعا جديدا من البكتيريا من مصاصي الدماء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأمم المتحدة اللاجئين المهاجرين شرق افريقيا البحر المتوسط

مواد متعلقة

دراسة بجامعة هارفارد تحذر من حقن إنقاص الوزن: تسبب العمى

يسطع ويختفي، دراسة تكشف سلوك غريب لأحد النجوم

باحثون يكشفون سبب انقراض وحيد القرن الصوفي

باحثون يكتشفون نوعا جديدا من البكتيريا من مصاصي الدماء

الأكثر قراءة

16 قرارا جمهوريا حاسما وتكليفات رئاسية قوية للحكومة الجديدة لتخفيف المعاناة عن المواطنين

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجرى الجديد

ممارسات فاضحة في الطريق العام.. المدمنون والمشردون يحتلون طريق سيدي كرير الساحلي بالإسكندرية.. والأهالي يطالبون المحافظة بالتدخل (فيديو)

إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة باستخدام القوة في قيرغيزستان

محاضر بالجملة، حصاد حملة مفاجئة بحي شرق في الإسكندرية

بـ4 لاعبين ومحترف، الأهلي يبدأ رحلة تدعيم فريق السلة للموسم الجديد

أخبار مصر: ملحد يزلزل بريطانيا، فنانة شهيرة تستفز المصريين، تصرف صبياني يهدد حياة السوريين بتركيا، قرار يسعد أهالي الجيزة

منوعات

المزيد

أول فيديو من نوعه يرصد تشكل جنين معدل وراثيا

فتاة تعثر على توأمها من خلال التيك توك، ما القصة؟

الليلة بـ50 ألف دولار، إيفانكا ترامب وزوجها يفتتحان منتجعا فاخرا في ألبانيا

يصب في مصلحة الوطن، السعودية تمنح الجنسية لعلماء وباحثين ومبتكرين في عدة مجالات

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

تخطى 157 جنيها، سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الجمعة 5-7-2024

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي صباح اليوم الجمعة 5-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المشمش بالمنام وعلاقتها بالدخول في مشروع مربح

الإفتاء توضح حكم تخطي الرقاب أثناء خطبة الجمعة لجمع التبرعات

ما حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية